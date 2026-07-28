संसद में आज टूट सकता है गतिरोध! NEET विवाद के बाद एंटी पेपर लीक बिल पर होगी बड़ी बहस

लगातार हंगामे के बाद संसद में आज एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा होने की उम्मीद है. सरकार इसे परीक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

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लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा की संभावना.

स्पीकर ओम बिरला की पहल के बाद सरकार और विपक्ष के बीच बनी सहमति.

विधेयक में पेपर लीक माफिया पर 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान.

विपक्ष पुलिस कार्रवाई पर सरकार का जवाब चाहता है, सरकार परीक्षा सुधार पर चर्चा की मांग कर रही है.

मानसून सत्र के दौरान लगातार एक सप्ताह तक जारी राजनीतिक टकराव के बाद मंगलवार को संसद में गतिरोध खत्म होने की उम्मीद है. लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा होने की संभावना है. यदि ऐसा होता है तो यह मौजूदा सत्र की पहली बड़ी विधायी बहस होगी, जिसमें सरकार और विपक्ष परीक्षा सुधारों को लेकर आमने-सामने नजर आएंगे.

संसदीय सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले कुछ दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से लगातार बातचीत की. इसी पहल के बाद सदन में चर्चा का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि सभी दलों ने विधेयक पर चर्चा शुरू करने पर सहमति जताई है.

सोमवार को भी सरकार इस विधेयक पर बहस शुरू कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए सदन नहीं चलने दिया. विपक्ष की मांग है कि सरकार पहले इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करे. राज्यसभा में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी कर रहा है.

यह विधेयक ऐसे समय में चर्चा के लिए आ रहा है जब NEET परीक्षा विवाद के बाद देशभर में छात्रों का आंदोलन हुआ और इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. ऐसे में यह बहस केवल एक कानून तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सरकार की जवाबदेही पर भी केंद्रित रहने की संभावना है.

सरकार का कहना है कि नया संशोधन कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा. प्रस्तावित प्रावधानों के तहत संगठित तरीके से पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कानून को और मजबूत बनाया जाएगा.

दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि केवल कानून सख्त करने से समस्या खत्म नहीं होगी. उसका आरोप है कि NEET पेपर लीक जैसे मामलों में जवाबदेही तय किए बिना और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाब दिए बिना सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती. विपक्ष इस बहस के दौरान इन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलाने और विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अपील की है. उनका कहना है कि यह कानून देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और संसद में इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए. सरकार का दावा है कि छात्र भी चाहते हैं कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

राजनीतिक दृष्टि से भी मंगलवार की बहस बेहद अहम मानी जा रही है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा सुधारों पर यह पहली बड़ी संसदीय चर्चा होगी. सरकार इसे सुधारों की दिशा में निर्णायक कदम के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष यह सवाल उठाएगा कि क्या केवल नए कानून से परीक्षा प्रणाली की सभी खामियां दूर हो जाएंगी. ऐसे में आज की बहस आने वाले दिनों की राजनीतिक दिशा भी तय कर सकती है.