नई दिल्लीः आज सोमवार को संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. संसद के बजट सत्र के शुरू होते ही विपक्ष ने राजधानी दिल्ली में हो रही फायरिंग की घटनाओं को लेकर जमकर नारे बाजी की. विपक्ष ने दिल्ली में बढ़ती हुई गोलीबारी की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे ही एक जवाब का उत्तर देने के लिए खड़े हुए उसी दौरान विपक्ष ने गोली मारना बंद करो के नारे लगाना शुरू कर दिया. जब तक अनुराग ठाकुर अपना जवाब पढ़ते रहे तब तक विपक्षी दल सदन में हंगामा करते रहे.

#BudgetSession2020 : Opposition MPs raise ‘Goli maarna band karo’ slogans as MoS Finance Anurag Thakur speaks in Lok Sabha. pic.twitter.com/81ioZiUIGc

आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने एक चुनावी रैली के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए भीड़ को गोली मारो के उकसावे वाले नारे लगावाए थे जिसके बाद चुनाव आयोग से उनको नोटिस भी जारी हुआ था. इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें भाजपा के स्टार चुनाव प्रचारक की लिस्ट से हटा दिया था और साथ ही उन पर चुनावी प्रचार पर भी बैन लगाया था.

#BudgetSession2020 : Uproar in Lok Sabha as few opposition MPs shout “Goli maarna bandh karo; desh ko todna bandh karo”. pic.twitter.com/GIQXjpifgP

— ANI (@ANI) February 3, 2020