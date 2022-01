Budget Session 2022: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी (Pralhad Joshi) ने पेगासस (Pegasus) मामले में सरकार को घेरने की विरोधी दलों की कोशिशों के बीच यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी इस मामले की जांच कर रही है और सदन में इसपर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है. सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि लगभग 25 राजनीतिक दल सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए. उन्होंने बताया कि बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों के नेताओं को यह स्पष्ट तौर पर बता दिया कि पहले चरण में ( बजट सत्र के पहले चरण) राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर ही चर्चा होती है और इस बार भी इसी पर ही होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सभी दल सदन चलाने में सहयोग करते हैं तो बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए बाकी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.Also Read - Budget Session 2022: बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति ने की सरकार के विजन की प्रशंसा, जानें अभिभाषण की अहम बातें

