गिरता रुपया, मनरेगा और SIR... बजट सत्र में सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष? कांग्रेस की रणनीति तैयार

Parliament Budget Session 2026: संसद का आगामी बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है. इस दौरान सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है.

Budget Session 2026: संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए अपनी कमर कस ली है. हाल ही में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी के रणनीतिक समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई.

इस बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस इस बार केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि आम जनता और अर्थव्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को संसद में प्रमुखता से उठाएगी. बैठक के बाद राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने बताया कि बजट सत्र के पहले चरण में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा होगा.

मनरेगा और SIR पर रहेगा जोर

कांग्रेस का आरोप है कि ग्रामीण रोजगार की इस योजना की अनदेखी की जा रही है. इसके साथ ही, चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर (SIR) का मुद्दा भी गर्माएगा. कांग्रेस का कहना है कि इस प्रक्रिया से देशभर में लोग परेशान हो रहे हैं और कई नागरिकों के वोट देने का अधिकार छीनने का खतरा पैदा हो गया है.

महंगाई, डॉलर और पर्यावरण जैसे वैश्विक मुद्दे

कांग्रेस ने केवल घरेलू ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय विषयों पर भी सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की है. पार्टी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता रुपया और देश की आर्थिक स्थिति, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद ‘ट्रंप टैरिफ’ का भारतीय व्यापार पर असर, अरावली क्षेत्र में पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं और इंदौर में दूषित पेयजल के कारण हुई दुखद मौतों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी.

सोनिया और राहुल गांधी का कड़ा रुख

बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने सांसदों को सतर्क करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल अक्सर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विवादित या गैर-जरूरी विषय सामने लाता है. उन्होंने निर्देश दिया कि विपक्षी सांसदों को इन विवादों में फंसने के बजाय गरीबों के हक और असल मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए.

वहीं, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही सरकार पुराने कानूनों या चुनाव सुधारों पर दोबारा चर्चा से कतराए, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान इन मुद्दों को मजबूती से रखेगी. 2 फरवरी से शुरू होने वाली इस चर्चा में राहुल गांधी खुद हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को कठघरे में खड़ा करेंगे.

UGC विवाद पर भी चर्चा

यूजीसी के नए नियमों को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस ने फिलहाल इंतजार करो और देखो की नीति अपनाई है. नासिर हुसैन का कहना है कि इन सभी समस्याओं का समाधान जाति जनगणना में छिपा है. दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की छात्र इकाई ने यूजीसी के नए नियमों का स्वागत किया है, जिससे पार्टी के भीतर अलग-अलग सुर दिखाई दे रहे हैं.

बैठक में कौन-कौन रहा मौजूद?

इस उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पी. चिदंबरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल और प्रमोद तिवारी जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए. हालांकि, शशि थरूर इस बैठक में मौजूद नहीं थे. बताया जा रहा है कि वे अपने पूर्व निर्धारित दुबई दौरे पर थे और उन्होंने इसकी जानकारी पार्टी नेतृत्व को पहले ही दे दी थी.

कांग्रेस की इस तैयारी से साफ है कि बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है. विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई और संवैधानिक अधिकारों को अपना मुख्य हथियार बनाया है. अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब किस तरह देती है.