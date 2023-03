Parliament Budget Session: लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक रही बेनतीजा, अपनी-अपनी मांगों पर अड़े पक्ष-विपक्ष

Parliament Budget Session: सदन में जारी गतिरोध को रोकने के लिए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में लोक सभा अध्यक्ष बिरला ने दोनों पक्षों से यह अपील की कि वो अपने-अपने मुद्दों को अलग रखकर सदन की कार्यवाही को चलने दें. लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी मांगों पर अड़े रहे.

बिरला द्वारा लोक सभा के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक के बेनतीजा रहने से सदन चलने के आसार फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं.

बता दें, भाजपा जहां लगातार राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर उनसे माफी मांगने की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार अदानी मसले पर जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग कर रहा है. कांग्रेस अदानी मसले पर जेपीसी के गठन के साथ-साथ पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के लोक सभा में बोलने देने के लिए भी समय की मांग कर रही है.