नई दिल्‍ली: केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागारिकता संशोधित कानून पर प्रस्‍ताव का अधिकार सिर्फ संसद को है, किसी भी विधानसभा को नहीं है. कानून मंत्री ने कहा- नागरिकता पर सिर्फ संसद को कोई कानून पारित करने का अधिकार है. प्रसाद ने केरल में मीडिया से कहा, सीएए किसी भारतीय नागरिक से संबद्ध नहीं है. यह किसी भारतीय को न तो नागरिकता देता है, ना ही इसे छीनता है.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम कहा, संविधान में एक जनादेश है, संसद – सूची 1, राज्य विधानसभाएं – सूची 2. मैं फिर से मुख्यमंत्री (केरल) से आग्रह करूंगा कि कृपया बेहतर कानूनी सलाह लें.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, निहित स्वार्थी तत्व बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं. सीएए बिल्कुल संवैधानिक और कानूनी है. उन्‍होंने कहा, निहित स्वार्थी तत्व बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं. सीएए बिल्कुल संवैधानिक और कानूनी है. केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा, एनपीआर सामान्य बाशिंदों के बारे में सूचनाओं का एक व्यापक संग्रह है, इसका नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है.

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad in Thiruvananthapuram, Kerala: Citizenship, naturalization & aliens are entry 17 on the Union list. Therefore, it is only the parliament that has the power to pass any law with regards to citizenship, not any Assembly, including Kerala. https://t.co/ZP3gnQINsw pic.twitter.com/ba3WXCVL0r

