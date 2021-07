Parliament Monsoon Session 2021: नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA के नियम अभी तक तैयार नहीं हुए हैं. केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को संसद में इसकी जानकारी दी. सरकार ने नियम गढ़ने के लिए छह महीने अतिरिक्त मांगें हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही. इसने कहा कि सीएए के नियम गढ़ने के लिए 9 जनवरी, 2022 तक का समय मांगा है, ताकि नियमों को तैयार किया जा सके.Also Read - Assam-Mizoram Border Dispute: असम पुलिस के 6 जवानों की मौत पर जश्न, सीएम हिमंता ने वीडियो ट्वीट कर कहा-भयावह, दुखद

दरअसल लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने पूछा कि क्या सरकार ने सीएए नियमों को नोटिफाइ करने की कोई अंतिम तारीख तय की है. जवाब हां है तो वो तारीख कौन सी है, और नहीं तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो सका है. Also Read - मिजोरम के साथ सीमा विवाद में झड़प, असम पुलिस के 6 कर्मियों की गई जान; अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से की बात

इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (MoS Home Nityanand Rai) ने कहा कि सीएए को 12.12.2019 को नोटिफाई किया गया था. साल 2020 में ये कानून का रूप ले चुका है. मगर लोकसभा और राज्यसभा की कमेटियों ने कानून के नियम तैयार करने के लिए जनवरी, 2022 तक समय मांगा है. Also Read - येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी के चयन की कवायद शुरू, शाह और नड्डा ने की बैठक

मालूम हो कि हाल में नए कानून को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) से मुसलमान को किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी का हिंदू-मुस्लिम विभाजन से कोई लेना-देना नहीं है और इन मुद्दों के इर्द-गिर्द सांप्रदायिक लोगों के एक वर्ग द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए फैलाया जा रहा है.

