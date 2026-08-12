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संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं अमित शाह, विपक्ष के सामने रखी शर्त, राहुल गांधी ने दिया जवाब

अमित शाह ने कहा कि सत्र शुरू होने के बाद से वह रोज संसद आ रहे हैं और अपने चैंबर में मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा. ऐसे में सदन में जाने का क्या मतलब है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 12, 2026, 3:56 PM IST
संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं अमित शाह, विपक्ष के सामने रखी शर्त, राहुल गांधी ने दिया जवाब
  • पेपर लीक के खिलाफ 20 जून से 25 जुलाई तक चला छात्रों का धरना
  • CJP ने सरकार से बातचीत के बाद वापस लिया था छात्र आंदोलन
  • 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था इस्तीफा
  • विपक्ष अब संसद में उठा रहा छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला

विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही नहीं हो पा रही है. जंतर-मंतर में 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने को लेकर विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग कर रहा है. इस बीच अमित शाह ने बुधवार (12 अगस्त 2026) को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा. उन्होंने NEET पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की. शाह ने बहस के लिए विपक्ष के सामने एक शर्त भी रखी है.

अमित शाह ने स्पीकर को लेटर में लिखा, “मेरा अनुरोध है कि स्पीकर विपक्ष से चर्चा करें. आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझें, निर्धारित करें. मैं तय समय के दौरान सदन में मौजूद रहूंगा. इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं. विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूं.”

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गृह मंत्री का भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं, छात्रों के मुद्दों पर जवाब चाहिए: राहुल गांधी

राहुल गांधी के आरोपों पर दिया जवाब

इससे पहले दिन में सदन के बाहर अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे. अमित शाह ने कहा, “मैं सत्र शुरू होने के बाद से रोज संसद आ रहा हूं और अपने चैंबर में मौजूद रहता हूं. विपक्ष दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा. ऐसे में सदन में जाने का क्या मतलब है. सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.अब जनता तय करे कि वास्तव में कौन भाग रहा है.”

राहुल गांधी का जवाब

वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह की शर्त पर कहा,”हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है. पहले ये बताएं कि जंतर-मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाईं. उन्होंने आदेश नहीं दिया, तो वे इस्तीफा दें.”

राहुल ने कहा- “स्टूडेंट्स को गोली किसने मारी? स्टूडेंट्स को कीलों वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर दिया था? अगर उन्होंने दिया है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.”

शाह ने रखी कौन सी शर्त?

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे लेटर में एक शर्त भी रखी है. उन्होंने कहा, “आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति (BAC) की बैठक के दौरान सरकार की ओर से NEET परीक्षा को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर संसद में चर्चा कराने पर सहमति जताई है.”

अमित शाह ने कहा, “मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष की मांग से पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया. उस समय विपक्ष के किसी भी सदस्य ने सदन में NEET परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी थी. इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार है. मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा करें.” हालांकि, सदन में हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

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छात्रों पर कब और क्यों हुआ था लाठीचार्ज?

NEET पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन 20 जून से शुरू हुआ था. 28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे. 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई. इस दिन छात्रों ने संसद मार्च निकाला था. छात्र बैरिकेड तोड़कर संसद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे. विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ. इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांग रही है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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