संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं अमित शाह, विपक्ष के सामने रखी शर्त, राहुल गांधी ने दिया जवाब

अमित शाह ने कहा कि सत्र शुरू होने के बाद से वह रोज संसद आ रहे हैं और अपने चैंबर में मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा. ऐसे में सदन में जाने का क्या मतलब है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/parliament-monsoon-session-amit-shah-student-protest-jantar-mantar-rahul-gandhi-opposition-8499699/ Copy

पेपर लीक के खिलाफ 20 जून से 25 जुलाई तक चला छात्रों का धरना

CJP ने सरकार से बातचीत के बाद वापस लिया था छात्र आंदोलन

25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था इस्तीफा

विपक्ष अब संसद में उठा रहा छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला

विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही नहीं हो पा रही है. जंतर-मंतर में 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने को लेकर विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग कर रहा है. इस बीच अमित शाह ने बुधवार (12 अगस्त 2026) को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा. उन्होंने NEET पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की. शाह ने बहस के लिए विपक्ष के सामने एक शर्त भी रखी है.

अमित शाह ने स्पीकर को लेटर में लिखा, “मेरा अनुरोध है कि स्पीकर विपक्ष से चर्चा करें. आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझें, निर्धारित करें. मैं तय समय के दौरान सदन में मौजूद रहूंगा. इस मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं. विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूं.”

गृह मंत्री का भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं, छात्रों के मुद्दों पर जवाब चाहिए: राहुल गांधी

राहुल गांधी के आरोपों पर दिया जवाब

इससे पहले दिन में सदन के बाहर अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे. अमित शाह ने कहा, “मैं सत्र शुरू होने के बाद से रोज संसद आ रहा हूं और अपने चैंबर में मौजूद रहता हूं. विपक्ष दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा. ऐसे में सदन में जाने का क्या मतलब है. सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.अब जनता तय करे कि वास्तव में कौन भाग रहा है.”

राहुल गांधी का जवाब

वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह की शर्त पर कहा,”हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है. पहले ये बताएं कि जंतर-मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाईं. उन्होंने आदेश नहीं दिया, तो वे इस्तीफा दें.”

राहुल ने कहा- “स्टूडेंट्स को गोली किसने मारी? स्टूडेंट्स को कीलों वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर दिया था? अगर उन्होंने दिया है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.”

शाह ने रखी कौन सी शर्त?

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे लेटर में एक शर्त भी रखी है. उन्होंने कहा, “आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति (BAC) की बैठक के दौरान सरकार की ओर से NEET परीक्षा को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर संसद में चर्चा कराने पर सहमति जताई है.”

अमित शाह ने कहा, “मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष की मांग से पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया. उस समय विपक्ष के किसी भी सदस्य ने सदन में NEET परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी थी. इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार है. मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा करें.” हालांकि, सदन में हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी, बोले- पढ़ाई के बाद भी नौकरी की गारंटी नहीं, रोजगार के रास्ते हो रहे बंद

छात्रों पर कब और क्यों हुआ था लाठीचार्ज?

NEET पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन 20 जून से शुरू हुआ था. 28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे. 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई. इस दिन छात्रों ने संसद मार्च निकाला था. छात्र बैरिकेड तोड़कर संसद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे. विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ. इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांग रही है.

PM मोदी-अमित शाह, राहुल और प्रियंका गांधी…जब नए लुक में नजर आए नेता, रिसेप्शन पार्टी में दिखा गजब नजारा |PHOTOS