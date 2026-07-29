'इडियट और अंधभक्त...', राहुल के संबोधन को लेकर संसद में हंगामा, रिजिजू बोले- उनकी भाषा असंसदीय है

राहुल गांधी ने कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरा. बीजेपी में भी जो लोग हैं, हमारे उन मित्रों को जाकर अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या गलत हुआ.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 29, 2026, 1:33 PM IST
'इडियट और अंधभक्त...', राहुल के संबोधन को लेकर संसद में हंगामा, रिजिजू बोले- उनकी भाषा असंसदीय है

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा हो गया. दरअसल, वह जंतर-मंतर में हुए छात्र प्रदर्शन को लेकर बोल रहे थे. राहुल गांधी ने कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरा. बीजेपी में भी जो लोग हैं, हमारे उन मित्रों को जाकर अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या गलत हुआ.

उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने सोचा, इडियट भी है और स्टूडेंट भी है. उससे पूछा कि ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है- अंध भक्त. ये तीन कैटेगरी हैं. छात्र जो हैं, वह शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं. स्टूडेंट आठ-10 घंटे पढ़ते हैं. एजुकेशन महंगी है. वर्षों पढ़ते हैं. इस पर ट्रेजरी बेंच से सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया.’

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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