Monsoon Session: राज्यसभा में मंगलवार को कुछ विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, मेज पर चढ़कर सांसदों ने रूल बुक फाड़ डाला और नारेबाजी की थी. सांसदों के इस अमर्यादित आचरण के कारण सभापति एम. वेंकैया नायडू इतने आहत हैं कि उन्होंने आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एक बयान पढ़कर इसकी भर्त्सना की और इस दौरान वे काफी भावुक हो गए. उनकी आंखों में आंसू छलक आए. उन्होंने काफी कड़ी शब्दों में खड़े होकर बयान को पढ़ा और कहा कि मैं इससे बहुत आहत हूं.Also Read - Monsoon Session: हंगामे की वजह से घंटों नहीं चला संसद का कामकाज, अब तक 130 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान

Rajya Sabha Chairman M Venkaiah Naidu gets emotional as he speaks about yesterday’s ruckus by Opposition MPs in the House

All sacredness of this House was destroyed yesterday when some members sat on the tables and some climbed on the tables, he says pic.twitter.com/S1UagQieeS

— ANI (@ANI) August 11, 2021