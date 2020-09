Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र के आज चौथे दिन राज्यसभा में कोरोना महामारी पर चर्चा हुई, जिसके दौरान शिवसेना ने सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि कोरोना से संक्रमित लोग क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हो रहे हैं? इस तंज पर भाजपा सांसद ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ताली-थाली बजाने से कोरोना खत्म होगा तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या लोग इतिहास भूल गए? क्या चरखा चलाने से अंग्रेज चले गए थे? Also Read - फिर सवालों के घेरे में रूस की कोरोना वैक्सीन Sputnik V, ट्रायल में दिखाई दिए ये साइड इफेक्ट

बता दें कि देश में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं. कोरोना के मामले में महाराष्ट्र ने भारत के सभी राज्यों को ही नहीं बल्कि कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है. इस बीच गुरुवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बताया कि उनकी मां और भाई भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं. उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कोरोना से बहुत सारे लोग रिकवर कर रहे हैं. Also Read - लोग सहयोग नहीं कर रहे इसलिए कोरोना से ही रही हैं अधिक मौतें: किरण बेदी

इसके अलावा आज धारावी में स्थिति काफी नियंत्रण में है. डब्ल्यूएचओ ने भी इस मामले में बीएमसी की तारीफ की है. मैं इन सारे तथ्यों के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल कुछ सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी. Also Read - गृह मंत्री अमित शाह की एम्स से छुट्टी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के बाद हुए थे भर्ती

I want to ask the members how did so many people recover? Kya log bhabhi ji ke papad kha karke theek ho gaye? This isn’t a political fight but a fight to save the lives of people: Shiv Sena MP Sanjay Raut during a discussion on the Statement made by Health Minister on COVID19 https://t.co/hswIFDPTlc

— ANI (@ANI) September 17, 2020