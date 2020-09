Parliament Monsoon Session Updates: देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो गया. 18 दिन चलने वाले इस संसद सत्र (Parliament Session) में कोरोना से बचाव के सभी मानदंडों का पालन किया जा रहा है. कोरोना को देखते हुए मॉनसून सत्र के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं. इस सत्र में कई चीजें पहली बार हो रही हैं जिनमें दोनों सदनों की बैठक सुबह-शाम की पालियों में होना और सत्र में एक भी अवकाश नहीं होना शामिल हैं. इसके साथ-साथ इस बार प्रश्नकाल को भी संसद की कार्यवाही से हटा दिया है. इसे लेकर विपक्ष ने ऐतराज जताया और सरकार पर ‘लोकतंत्र का गला घोंटने’ का आरोप लगाया. Also Read - लोकसभा में उठा 'फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स' का मुद्दा, BJP सांसद रवि किशन ने केंद्र सरकार से की यह अपील

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) ने कहा, 'प्रश्नकाल स्वर्णिम समय है, लेकिन आप कहते हैं कि परिस्थितियों के कारण इसे आयोजित नहीं किया जा सकता है. आप कार्यवाही का संचालन करते हैं, लेकिन प्रश्नकाल को समाप्त कर देते हैं. आप 'लोकतंत्र का गला घोंटने' की कोशिश कर रहे हैं.'

वहीं, इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने कहा, ‘यह असाधारण परिस्थिति है. जब सभाएं एक दिन के लिए भी नहीं हो सकती हैं, हम करीब 800-850 सांसद यहां उपस्थित हैं. सरकार से सवाल पूछने के कई तरीके हैं. सरकार चर्चा से नहीं भाग रही है. हम सवालों के लिए तैयार हैं.’ वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुझाव दिया है कि शून्यकाल में सरकार से सवाल किया जा सकता है.

Leaders of most parties agreed over no Question Hour & Zero Hour for 30 minutes. We apprised you (Speaker) of it following which decision was taken by you. I appeal to all members of House to co-operate as Session is being held in extraordinary situation:Defence Min Rajnath Singh pic.twitter.com/gbCAPX1Obr

