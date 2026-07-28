PM मोदी को कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना चाहिए... संसद में बोलीं प्रियंका गांधी

पेपर पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने संसद में ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया गया है. एंटी पेपर लीक पर मंगलवार (28 जुलाई 2026) को लोकसभा में चर्चा चल रही है. विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने NEET पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर धरना देने के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कमेंट किए हैं. उन्होंने नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर भी सवाल उठाए.
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, “PM मोदी को कैमरे का एंगल नहीं, बल्कि दिल का एंगल बदलना पड़ेगा. ये जेनरेशन झूठ पकड़ सकती है. GenZ का भरोसा जीतना है, तो प्रधानमंत्री जी नए एंगल से वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा.”
VIDEO | Anti-paper leak bill debate in Parliament: Speaking in the Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi says, “The Constitution of this country is above all for us, and democracy is supreme. To destroy it is a sin. The millions of people of this country ask only one thing from… pic.twitter.com/Fy2HoggIo1
— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
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