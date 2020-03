नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू हो रहा है. सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब दिल्ली में हिंसा हुई है. हालांकि, दिल्ली में स्थिति तो सामान्य होने लगी है, लेकिन संसद सत्र को लेकर राजनीति गरमाने लगी है. एक ओर विपक्षी दल जहां एकजुट होकर दिल्ली हिंसा और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की फिराक में है, वहीं सत्ताधारी भाजपा की तरफ से विपक्ष को जवाब देने की तैयारी कर ली गई है. विपक्ष की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि सत्र के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की जाएगी.

ध्यान रहे कि खुद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की थी. ऐसे में सत्र की शुरुआत में यही मुद्दा छाए रहने की संभावना है. हालांकि अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस को किन-किन दलों का साथ मिलेगा यह कहना अभी मुश्किल है. विपक्ष मोदी सरकार से नागरिकता कानून और एनपीआर में बदलाव करने की मांग करेगी. हालांकि सरकार के रुख से साफ है कि विपक्ष के आक्रमण के सामने वह झुकने वाली नहीं है.

Trinamool Congress (TMC), Communist Party of India (Marxist), Communist Party of India, Nationalist Congress Party (NCP), Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) have given Adjournment Motion Notice in Lok Sabha, over violence in Delhi. pic.twitter.com/DUu6bA3jIJ

— ANI (@ANI) March 2, 2020