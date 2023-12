संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला मास्टरमाइंड ललित झा ने किया सरेंडर, सभी आरोपियों का फोन लेकर था फरार

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी ललित झा (Lalit Jha) ने सरेंडर कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने (Delhi Police) ने बताया कि संसद सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपी ललित मोहन झा ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया. ललित झा इस मामले का मास्टरमाइंड है. बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल ललित से पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि ललित झा के पास ही सभी आरोपियों का मोबाइल फोन भी है. पुलिस दो दिनों से ललित झा को तलाश कर रही थी. मास्टरमाइंड ललित झा को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने NGO के संस्थापक नीलाक्ष ऐश से संपर्क किया था. बताया जाता है कि ललित कोलकाता स्थित एक NGO का हिस्सा है.

Parliament security breach accused, Lalit Mohan Jha came to the police station on his own. He is being interrogated: Delhi Police

