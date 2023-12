parliament security breach: संसद ने घुसने वालों पर UAPA के तहत मामला दर्ज

बुधवार 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया. इसके बाद से सुरक्षा के मद्देनजर कार्यवाही की जा रही है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए धारा के तहत मामला दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ओर से कहा गा है कि जांच चल रही है. इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम और अन्य अधिकारी संसद मार्ग थाने से रवाना हुए.

#WATCH | Team of Delhi Police Special Cell and other officials leave from Parliament Street Police Station pic.twitter.com/pGdudsbSIw

— ANI (@ANI) December 13, 2023