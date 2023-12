'खून का घूंट पीता हूं, मैं हवन में आहुति दे दूंगा', मिमिक्री पर जगदीप धनखड़ बोले- मेरी जाती का अपमान

नई दिल्ली- लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में घमासान जारी है. लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के चलते सोमवार को 78 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया. मंगलवार को भी बड़ी संख्या में विपक्षी दल के नेताओं को संसद में हंगामा मचाने की वजह से निलंबित सांसदो किया गया. जिसके बाद परिसर में ही प्रदर्शन शुरू कर दिया.

प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया. कल्याण बनर्जी धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, जबकि वहीं खड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी हंसते हुए वीडियो बना रहे थे. अपना मजाक उड़ाए जाने पर जगदीप धनखड़ ने सख्त टिप्पणी की है.

“…I don’t care about how much you insult Jagdeep Dhankhar. But I can’t tolerate (insult of) Vice President of India, farmers community, my community… I will not tolerate that I could not protect the dignity of my post, it is my duty to protect the dignity of this House..,”… pic.twitter.com/vLxUAtw6VG

