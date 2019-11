नई दिल्‍ली: राज्यसभा के 250वें सत्र के अवसर पर ”भारतीय राजनीति में राज्यसभा की भूमिका – आगे का मार्ग” विषय पर विशेष चर्चा शुरू हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को करीब दो बजे अपने संबोधन में कहा, राज्यसभा की 250 सत्रों तक आगे बढ़ती रही यात्रा में जिन-जिन ने योगदान दिया है वे अभिनंदन के अधिकारी हैं. उनका आदरपूर्वक स्मरण करता हूं.

पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आज मैं दो दलों, एनसीपी और बीजेडी की सराहना करना चाहता हूं. इन दलों ने संसदीय मानदंडों का कड़ाई से पालन किया है. वे कभी वेल में नहीं गए. फिर भी, उन्होंने अपनी बातों को बहुत प्रभावी ढंग से उठाया है. मेरा सहित अन्य दल उनसे सीख सकते हैं.

राज्यसभा की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं, इतिहास बनाया भी है और कई बार इतिहास मोड़ने का काम भी किया है.

