संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बिना प्रश्नकाल के होगा, अधिसूचना जारी, क्या नई बिल्डिंग में होगा

नई दिल्ली: संसद का विशेष सत्र (Parliament session) 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा. संसद का सत्र बिना प्रश्नकाल के होगा. इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है. लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय ने आज शनिवार को कहा कि संसद के दोनों सदनों का सत्र 18 से 22 सितंबर तक प्रश्नकाल या निजी सदस्यों के कामकाज के बिना आयोजित किया जाएगा.

सचिवालय ने कहा कि सत्र में पांच बैठकें होंगी और सदस्यों को अंतिम कैलेंडर के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा. लोकसभा सचिवालय ने शनिवार को एक बुलेटिन में कहा, “सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सत्रहवीं लोकसभा का तेरहवां सत्र सोमवार, 18 सितंबर, 2023 को शुरू होगा. ”

संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा. लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी. लोकसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी देते हुए शनिवार को बताया, 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा. सरकार ने हालांकि संसद के विशेष सत्र का एजेंडा घोषित नहीं किया. संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है .