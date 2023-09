कोई सबसे पीछे तो कोई बैठा ज़मीन पर... कुछ ऐसा रहा पुराने संसद भवन में हुए ग्रुप फोटो का नजारा

Parliament Special Session: आज पुराने संसद भवन को अलविदा कहकर सांसद नए संसद भवन में दाखिल हो गए हैं. इससे पहले सांसदों का पुराने संसद भवन में फोटो सेशन किया गया. इस फोटो शूट के दौरान सभी सांसदों को एक साथ खड़ा किया गया था. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे पीछे खड़ा हुआ देखा गया तो वहीं, कई सांसद नीचे बैठे हुए भी नजर आए.

फोटो सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा पहली लाइन में बैठे थे. वहीं, महिला सांसदों को इसके पीछे वाली लाइन में खड़ा किया गया था.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi, Rajya Sabha Chairman and Vice President Jagdeep Dhankhar, Lok Sabha Speaker Om Birla and other Parliamentarians gather for the joint photo session ahead of today’s Parliament Session. pic.twitter.com/burhE7OGX1

— ANI (@ANI) September 19, 2023