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16 से 18 अप्रैल का सियासी रण... महिला आरक्षण के बहाने क्या बदलेगा सीटों का गणित और सियासत का चेहरा? समझिए पूरा समीकरण

संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है. तीन दिन की बहस से तय होगा कि 2029 से नया सियासी गणित बनेगा या राज्यों के बीच संतुलन पर टकराव बढ़ेगा.

देश की राजनीति इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां संसद का विशेष सत्र केवल तीन दिनों का जरूर है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं. 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है, जो भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं.

केंद्र सरकार ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. पहले ये योजना 2027 की जनगणना और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू करना चाहती है. इसके लिए संविधान संशोधन, परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े बदलावों के प्रस्ताव लाए जा रहे हैं.

लोकसभा की सीटों पर पड़ेगा असर

इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर लोकसभा की सीटों पर पड़ेगा. मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 850 करने की योजना है, जिनमें से करीब 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इसका मतलब है कि संसद का नक्शा ही नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का चेहरा भी बदल सकता है.

हालांकि, इस पूरे मुद्दे का सबसे संवेदनशील पहलू परिसीमन है. सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण का विचार कर रही है, जिससे दक्षिण भारत के कई राज्यों में चिंता बढ़ गई है. तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों का मानना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन नए परिसीमन से उनके प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है.

महिला आरक्षण तक सीमित नहीं बहस

यहीं से ये बहस केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सत्ता के संतुलन और संघीय ढांचे की बहस में बदल जाती है. विपक्षी दलों का कहना है कि वे महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन परिसीमन के जरिए राजनीतिक ताकत के संतुलन में बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा.

संख्या के लिहाज से भी यह मामला आसान नहीं है. लोकसभा में सरकार के पास बहुमत जरूर है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है. ऐसे में सरकार को अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा। राज्यसभा में भी स्थिति चुनौतीपूर्ण है, जहां विपक्ष का प्रभाव ज्यादा है.

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विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सत्र केवल कानून पारित करने का मंच नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला मंच बन सकता है. अगर सहमति बनती है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा, लेकिन अगर टकराव बढ़ता है तो इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है. अब सभी की नजरें संसद की कार्यवाही पर टिकी हैं. 25 से 28 घंटे की बहस में ये तय होगा कि महिला आरक्षण का सपना कैसे और कब पूरा होगा, और क्या इसके साथ ही देश की राजनीति का नया समीकरण भी बन जाएगा,