Parliament Winter Session Today: तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के विधेयक के साथ संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानि 29 नवंबर को शुरू हुआ है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहली बार लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 आज सदन में पेश किया, जो लोकसभा से पास कर दिया गया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा मचाया. भले ही सरकार ने तीन कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, लेकिन संसद का सत्र किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून की मांग को लेकर हंगामा मचा रहा.Also Read - लोकसभा के बाद सोमवार को ही राज्यसभा में पेश हो सकता है कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक, BJP ने अपने सांसदों को 'पूरी तैयारी' से आने को कहा

The Farm Laws Repeal Bill, 2021 passed by Lok Sabha amid ruckus by Opposition MPs

Leader of Congress Party in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury demands discussion on the Bill in the House pic.twitter.com/2QAyOAVGq1

— ANI (@ANI) November 29, 2021