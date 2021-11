Parliament Winter Session Today: तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के विधेयक के साथ संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार यानि 29 नवंबर से शुरू हो रहा है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 आज सदन में पेश करेंगे. भले ही सरकार ने तीन कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, लेकिन संसद का सत्र किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून की मांग को लेकर हंगामेदार रहने की उम्मीद है. विपक्षी दल पहले ही किसानों की मांग का समर्थन कर चुके हैं और इस मुद्दे पर सरकार को सत्र के पहले दिन ही घेरने की कोशिश करेंगे.Also Read - लोकसभा के बाद सोमवार को ही राज्यसभा में पेश हो सकता है कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक, BJP ने अपने सांसदों को 'पूरी तैयारी' से आने को कहा

LIVE Updates

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है.

पीएम ने कहा संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है.

कांग्रेस ने आज कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) कार्यालय में अपने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है.

राज्यसभा एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक संसद परिसर में चल रही है.

टीआरएस सांसद डॉ के केशव राव ने राज्यसभा में ‘तेलंगाना से फसलों की खरीद न करने की केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण फसल खरीद नीति’ पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.

लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘कानूनी गारंटी द्वारा समर्थित सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए सरकार’ पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया.

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत ‘किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर चर्चा’ की मांग को लेकर बिजनेस नोटिस दिया है.

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, ‘सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की पहल करने और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध के दौरान पिछले एक साल में मारे गए 700 किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने का निर्देश देने के लिए.’

भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने राज्यसभा में दिया कामकाज के निलंबन का नोटिस और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की मांग की.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में ‘कृषि कानूनों के विरोध में जान गंवाने वाले किसानों का रिकॉर्ड बनाने और उनके परिवारों को मुआवजा देने’ के लिए सरकार को निर्देश देने के लिए चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.

