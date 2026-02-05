Hindi India Hindi

Parliamentary Committee To Recomended These Suggestion To Railway To Refund Partial Ticket Money To Rac Passengers

सीट आधी तो पैसा पूरा क्यों? RAC वालों को टिकट का आंशिक पैसा लौटाएं, संसदीय समिति ने रेलवे को दिए ये अहम सुझाव

Refund Partial money to RAC Passengers: लोक लेखा समिति (PAC) ने भारतीय रेलवे को RAC टिकट धारकों को आंशिक किराया वापस करने और सुपरफास्ट श्रेणी के मानदंडों की समीक्षा करने का सुझाव दिया है. समिति ने 55 किमी/घंटा की मौजूदा गति सीमा को पुराना बताते हुए इसे 2030 तक बढ़ाकर 100 किमी/घंटा करने की सिफारिश की है.

संसदीय समिति ने रेलवे को RAC टिकटों पर यात्रियों को आंशिक पैसा लौटाने की सिफारिश की.

Parliamentary committee suggestions to Railway: भारतीय रेलवे की यात्रा प्रणाली में जल्द ही कुछ क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. संसद में पेश की गई लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC) की ताजा रिपोर्ट, भारतीय रेलवे में ट्रेनों के संचालन की समयबद्धता और यात्रा समय, में यात्रियों के हितों से जुड़े कई अहम सुझाव दिए गए हैं. इनमें सबसे प्रमुख है RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट धारकों को पैसे वापस करना और सुपरफास्ट ट्रेनों की परिभाषा को बदलना.

RAC यात्रियों का आंशिक पैसा लौटाएं रेलवे

वर्तमान में, यदि किसी यात्री का टिकट RAC श्रेणी में है, तो उसे पूरी सीट (Full Berth) के बजाय केवल बैठने की जगह मिलती है, जिसे एक अन्य RAC यात्री के साथ शेयर करना पड़ता है, लेकिन रेलवे दोनों यात्रियों से पूरा किराया (Full Fare) वसूलता है. PAC ने इसे अनुचित (Unjustified) करार दिया है. समिति का कहना है कि जब यात्री को पूरी बर्थ की सुविधा नहीं मिल रही है, तो उससे पूरा किराया लेना तर्कसंगत नहीं है. समिति ने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया है कि वह एक ऐसा तंत्र (Mechanism) विकसित करे जिससे ऐसे यात्रियों को आंशिक किराया (Partial Refund) वापस किया जा सके.

सुपरफास्ट ट्रेन की गति परिभाषा की समीक्षा करें रेलवे

रेलवे के वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि किसी ट्रेन की औसत गति ब्रॉड गेज पर 55 किमी/घंटा है, तो उसे सुपरफास्ट श्रेणी में डाल दिया जाता है और यात्रियों से अतिरिक्त सुपरफास्ट सरचार्ज वसूला जाता है. PAC की रिपोर्ट में इस पर गंभीर आपत्ति जताई गई है. ऑडिट के दौरान पाया गया कि 478 सुपरफास्ट ट्रेनों में से 123 ट्रेनों की निर्धारित गति 55 किमी/घंटा से भी कम थी. समिति का मानना है कि सुपरफास्ट का दर्जा केवल अधिक पैसे वसूलने के लिए दिया गया है, जबकि कई ट्रेनें अपने निर्धारित मानकों पर भी खरी नहीं उतर रही हैं.

2030 तक 100 किमी/घंटा का लक्ष्य

समिति ने चीन और जापान जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत का 55 किमी/घंटा का बेंचमार्क बहुत ही पुराना और वैश्विक मानकों से पीछे है. PAC ने सिफारिश की है कि समय के साथ सुपरफास्ट ट्रेनों की श्रेणी के मानदंडों की समीक्षा की जाए. इसे साल 2030 तक सुपरफास्ट ट्रेनों की औसत गति को बढ़ाकर 100 किमी/घंटा करने का प्रयास किया जाए. यह गति केवल टर्मिनेटिंग पॉइंट पर नहीं, बल्कि पूरी यात्रा के दौरान बनी रहनी चाहिए.

नई ट्रेनों के बजाय टाइमिंग पर करें फोकस

संसदीय समिति ने मंत्रालय को यह भी सलाह दी है कि बार-बार नई ट्रेनें शुरू करने के बजाय, रेलवे को मौजूदा एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए. अक्सर नई ट्रेनों को रास्ता देने के चक्कर में पुरानी ट्रेनें लेट हो जाती हैं, जिससे आम यात्रियों को असुविधा होती है. जाते-जाते बता दें कि PAC की ये सिफारिशें यदि लागू होती हैं, तो इससे न केवल लाखों RAC यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा, बल्कि भारतीय रेलवे की छवि भी एक आधुनिक और तेज परिवहन प्रणाली के रूप में उभरेगी. यात्रियों को अब रेल मंत्रालय के औपचारिक जवाब और इन सुझावों पर अमल किए जाने का इंतजार है.

