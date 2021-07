Parliament’s Monsoon Session 2021: केंद्र सरकार ने आज मंगलवार को संसद में देश की खातिर शहीद हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स (AR) के सैनिकों की संख्या के बारे में जानकारी दी. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (MoS MHA Nityanand Rai) ने सदन में बताया कि पिछले पांच सालों (2016 से 2020) में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के 209 सैनिकों ने देश के खातिर बलिदान दिया. इसमें साल 2018 में सबसे अधिक 60 सैनिक शहीद हुए हैं. 2016 में 43, 2017 में 52, 2018 में 28 और 2020 में सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद हुए.Also Read - ITBP GD Constable Recruitment 2021: ITBP में कांस्टेबल के पदों पर बिना परीक्षा के मिल सकती है नौकरी, 10वीं पास जल्द करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी

पिछले पांच सालों में सीमा सुरक्ष बल (BSF) के 78 जवान शहीद हुए. इसमें सबसे अधिक साल 2018 में 23 जवानों की शहादत हुई. इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के 16 जवान शहीद हुए. इसमें सबसे अधिक 6 जवान 2018 में शरीद हुए. इसी तरह पिछले पांच साल में सशस्त्र सीमा बल (SSB) आठ जवानों की शहादत हुई. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के सात जवाब शहीद हुए और साल 2019 में सबसे अधिक चार जवानों की शहादत हुई. Also Read - पहली बार महिला कमांडर के हाथ में पाक सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी, IPS सोनाली मिश्रा ने संभाला मोर्चा

The number of Central Armed Police Forces (CAPF) and Assam Rifles who have sacrificed their lives for the nation during the last five years are as under: MoS MHA Nityanand Rai pic.twitter.com/9J4bUTW7S4

