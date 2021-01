Delhi, NCR, rain, Weather, News: उत्‍तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच आज शनिवार को सुबह-सुबह दिल्‍ली-एनसीआर में हल्‍की बारिश हुई है. इससे और तेज ठंड पड़ने के आसार हैं. आज शनिवार को सुबह दिल्‍ली के गाजीपुर, जनपथ, यूपी बॉर्डर से लगे नोएडा समेत कई जगह हल्‍की बारिश हुई है. उत्‍तर भारत के पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्‍थान में कड़ाके की ठंड के साथ ही घना कोहरा पड़ रहा है. Also Read - भीषण शीत लहर के बीच जारी है किसानों का प्रदर्शन, आज शाम 5.30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस



बता दें कि आज अल सुबह मौसम विभाग ने बारिश से करीब 2 घटे पहले अलर्ट जारी किया था कि महेंद्रगढ़, कोसली, हांसी, तोशाम, रोहतक, जींद, सफीदों, पानीपत, गोहाना, करनाल, शामली, कैथल, देवबंद, सहारनपुर, नरवाना, बागपत, नारनौल में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी और आसपास के इलाकों में बारिश होगी.

Delhi: Parts of the national capital receive light spells of rain; visuals from Janpath pic.twitter.com/HSNZeKRPY2

— ANI (@ANI) January 2, 2021