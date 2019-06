नई दिल्ली: 3 जून को लापता हुए भारतीय वायुसेना का एएन-32 विमान का सुराग लग गया है. विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश के लीपो इलाके में मिला है. विमान के अवशेष बरामद किए गए हैं. एएनआई की खबर के अनुसार खोजी दल और अधिक जानकारी जुटा रहा है. भारतीय वायुसेना ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है. वायुसेना की टीम इसे खोजने के अभियान में जुटी हुई है.

The location of the parts of aircraft, believed to be that of missing AN-32, is 15-20 kilometers north of the flight path of the AN-32 aircraft in Arunachal Pradesh. Indian Air Force (IAF) chopper teams were involved in this mission. https://t.co/UCTC7QQiqi

— ANI (@ANI) June 11, 2019