नई दिल्ली: लोकसभा में आज दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और देश के अन्य शहरों में इस समय व्याप्त वायु प्रदूषण पर चर्चा की गई. इस दौरान दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के सीएम पराली जलाने को प्रदूषण के जिए जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि खुद विज्ञापन पर छह सौ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं. उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो उसने (दिल्ली सीएम) दिल्ली को दिया है, पांच साल पहले अकेला दिल्ली का मुख्यमंत्री खांसता था, लेकिन आज पूरी दिल्ली खांस रही है. उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद प्रदूषण हैं.

Parvesh Sahib Singh Verma, BJP, in Lok Sabha: Aaj jo usne (Delhi CM) Dilli ko diya hai ki 5 saal pehle akela Delhi CM khaasta tha, aaj poori Dilli khaas rahi hai. All he has given to Delhi for free is, pollution. https://t.co/BQF9eiq1ZN

November 19, 2019