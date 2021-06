Pashupati Kumar Paras new party leader of Lok Janshakti Party LJP in Lok Sabha लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक दिवंगत राम विलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को सोमवार को लोकसभा में पासवान के बेटे चिराग के स्थान पर पार्टी के नेता के रूप में मान्यता दी गई. लोजपा के छह में से पांच सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र सौंपा था जिसमें चिराग के स्थान पर पारस को पार्टी का नेता नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था. लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को एक संशोधित अधिसूचना जारी की जिसमें पारस को लोजपा के नेता के रूप में मान्यता दी गई है. Also Read - चिराग पासवान के खिलाफ एकजुट हुए लोजपा सांसद, चाचा पशुपति कुमार पारस को चुना लोकसभा में दल का नेता

इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के छह लोकसभा सदस्यों में से पांच ने, दल के मुखिया चिराग पासवान को संसद के निचले सदन में पार्टी के नेता के पद से हटाने के लिए हाथ मिला लिया था और उनकी जगह उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को इस पद के लिए चुना. लोकसभा सचिवालय ने सोमवार शाम को पारस को सदन में लोजपा के नेता के रूप में मान्यता दी. इससे एक दिन पहले पांच सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपने निर्णय की जानकारी दी थी. Also Read - Split In LJP: बागी सांसदों ने पशुपति पासवान को चुना अपना नेता, जदयू में जाने के कयास

पारस ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए उन्हें एक अच्छा नेता तथा ‘‘विकास पुरुष’’ बताया और इसके साथ ही पार्टी में एक बड़ी दरार उजागर हो गई क्योंकि पारस के भतीजे चिराग पासवान जद (यू) अध्यक्ष के धुर आलोचक रहे हैं. Also Read - Split In LJP, Bihar Politics: एलजेपी में बगावत! जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं पांचों सांसद

हाजीपुर से सांसद पारस ने कहा, ‘‘ मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं, बल्कि बचाया है.’’ उन्होंने कहा कि लोजपा के 99 प्रतिशत कार्यकर्ता पासवान के नेतृत्व में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जद (यू) के खिलाफ पार्टी के लड़ने और खराब प्रदर्शन से नाखुश हैं.

चुनाव में खराब प्रदर्शन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लोजपा टूट के कगार पर थी. उन्होंने पासवान के एक करीबी सहयोगी को संभावित तौर पर इंगित करते हुए पार्टी में “असमाजिक” तत्वों की आलोचना की. पासवान से उस नेता की करीबी पार्टी के कई नेताओं को खटक रही थी. पारस ने कहा कि उनका गुट भाजपा नीत राजग सरकार का हिस्सा बना रहेगा और पासवान भी संगठन का हिस्सा बने रह सकते हैं.

