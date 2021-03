नई दिल्ली: चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Chennai International Airport) पर अवैध रूप से सोना छिपाकर लाने वाले 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है. ये लोग ऐसी-ऐसी जगहों पर सोना (Gold) और विदेशी करेंसी (Foreign Currency) छिपाकर विदेश से लाए कि जांचकर्मी और अफसर भी हैरत में पड़ गए. अंडरवियर के साथ ही हेयर विग, मोजों में ढाई करोड़ का सोना और 24 लाख की विदेशी करेंसी छिपाकर लाए. इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है. Also Read - देश में एक दिन में आए कोविड-19 के कुल मरीजों में से 71.10 फीसदी केस इन 5 राज्‍यों से

मामला तमिलनाडु के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है. यहाँ कुछ लोग खाड़ी देश से फ्लाइट से लौटे थे. ये फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी कर रह थे. इसी दौरान इनकी जब जांच की गई तो अफसरों के होश उड़ गए. Also Read - महंगा हो सकता है सोना, जल्द कर लें खरीदारी, जानिए बिहार के प्रमुख शहरों में क्या है गोल्ड का रेट

तस्करी करते हुए इन लोगों ने अपने अंडरवियर में सोना छिपाया था. सिर पर हेयर विग लगाया था. इसमें भी सोना था. मोजों में सोना छिपाया हुआ था. इसके साथ ही अफसर तब और हैरत में पड़ गए जब मल द्वार में भी सोना मिला. Also Read - Gold & Silver Price Noida Today: शादी के सीजन से पहले करनी है सोने-चांदी की खरीददारी, तो यहां जानें नोएडा के रेट्स

Tamil Nadu: Customs at Chennai International Airport seized 5.55 kg gold worth Rs 2.53 crorse & foreign currency worth Rs 24 lakhs seized from passengers arriving from & departing to Gulf last 2 days. Gold concealed in wigs, socks, innerwear, rectum & aircraft. Six arrested. pic.twitter.com/J4mvKKeCEr

