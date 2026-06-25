1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा! सरकार ने बढ़ाए शुल्क, जानिए अब कितनी देनी होगी फीस

Passport Fee Hike: विदेश यात्रा, पढ़ाई या नौकरी के लिए पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे लोगों को अब थोड़ा ज्यादा खर्च करना होगा. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में संशोधन करते हुए नई फीस संरचना लागू करने का फैसला किया है. विदेश मंत्रालय (MEA) की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी.
सरकार ने पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन करते हुए अलग-अलग कैटेगिरी के पासपोर्ट की फीस बढ़ा दी है. इसका असर नए पासपोर्ट आवेदन, पासपोर्ट के नवीनीकरण और खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट दोबारा जारी होने पर दिखाई देगा। सामान्य और तत्काल (Tatkaal) दोनों श्रेणियों के आवेदकों को अब पहले के मुकाबले अधिक शुल्क देना होगा.
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