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क्या भारत में भी मिलेगी Paternity Leave? जानें सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से क्या कहा, अभी कितने देशों में पिता को पैटरनिटी लीव का अधिकार
Countries where paternity leave is law: हमसानंदिनी नंदूरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चा गोद लेने वाली मां को भी मैटरनिटी लीव का अधिकार है. वहीं, फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि वे पिता के लिए भी पैटरनिटी लीव का कानून बनाने पर विचार करें.
Supreme court on Paternituy Leave: सुप्रीम कोर्ट ने पैटरनिटी लीव यानि पितृत्व अवकाश को लेकर ऐतिहासिक टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि बच्चों की परवरिश केवल मां की नहीं, बल्कि माता-पिता दोनों की साझा जिम्मेदारी है और कानून को इसे मान्यता देनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पैटरनिटी लीव को लेकर कानून बनाने की गुजारिश की.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा?
जस्टिस पारदीवाला और आर.महादेवन की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह पैटरनिटी लीव के लिए एक ठोस कानून या प्रावधान लाए. अदालत ने जोर देकर कहा कि इसे एक सामाजिक सुरक्षा लाभ (Social Security Benefit) के रूप में देखा जाना चाहिए. कोर्ट का मानना है कि छुट्टी की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिससे माता-पिता और बच्चे, तीनों की जरूरतें पूरी हो सकें. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60(4) को असंवैधानिक बताया, जिसमें केवल 3 महीने से कम उम्र के ही बच्चे को गोद लेने पर ही मां को 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब 3 महीने से ऊपर के बच्चे को भी गोद लेने पर मां को मैटरनिटी लीव मिलेगी.
क्या बच्चा गोद लेने पर मां को मिलेगा मैटरनिटी लीव?
सुप्रीम कोर्ट ने हमसानंदिनी नंदूरी बनाम भारत संघ मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि जो महिलाएं बच्चा गोद लेती हैं, वे भी मैटरनिटी लीव की हकदार हैं. अदालत ने साफ किया कि गोद लिए गए बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, मां को 12 महीने की मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए. यह फैसला उन महिलाओं के लिए बड़ी राहत है जो पहले बच्चे की उम्र की कानूनी बंदिशों के कारण छुट्टी नहीं ले पाती थीं.
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क्या भारत में भी मिलेगी Paternity Leave?
भारत में फिलहाल निजी और असंगठित क्षेत्र के लिए पैटरनिटी लीव का कोई अनिवार्य नियम नहीं है. हालांकि, महिलाओं को 26 हफ्ते (दो बच्चों तक) की सवैतनिक मैटरनिटी लीव मिलती है. सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से उम्मीद जगी है कि भविष्य में भारत के कामकाजी पिताओं को भी बच्चे के जन्म या उसे गोद लेने के बाद छुट्टी मिल सकेगी, ताकि वे शुरुआती दिनों में परिवार का सहारा बन सकें.
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अभी कितने देशों में पिता को पैटरनिटी लीव का अधिकार?
दुनिया के कई देशों में पैटरनिटी लीव का नियम लागू हैं. जापान में पिता को 1 साल तक की छुट्टी मिल सकती है, जबकि आइसलैंड में 6 महीने की छुट्टी माता-पिता में बराबर बांटी जाती है. स्पेन में 16 हफ्ते, फिनलैंड में 160 दिन और स्वीडन में 480 दिनों की साझा छुट्टी का प्रावधान है. इसके अलावा एस्टोनिया, स्लोवेनिया और पुर्तगाल जैसे देशों में भी पिता को सवैतनिक अवकाश मिलता है.
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