जासूसी के लिए ISI ने सारी हदें की पार, बच्चों को बना रहा मोहरा- पठानकोट से 15 साल का लड़का गिरफ्तार

पठानकोट पुलिस ने 15 वर्षीय नाबालिग को ISI जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि बच्चा हैंडलरों से बातचीत करता था. इस घटनाक्रम के बाद पंजाब में अन्य बच्चों की जांच शुरू कर दी गई.

पठानकोट पुलिस ने 15 साल के एक बच्चे को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि ये बच्चा पिछले एक साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से जुड़ा हुआ था और भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी भेज रहा था. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि यह बच्चा जम्मू के सांबा जिले का रहने वाला है और उसने मोबाइल और अन्य डिजिटल माध्यमों से जानकारी भेजी. मामले की गंभीरता यह है कि अब आईएसआई सिर्फ बड़ों को नहीं, बल्कि छोटे बच्चों तक को अपने नेटवर्क में शामिल कर रहा है. बच्चों का इस तरह से इस्तेमाल करना खतरनाक है. क्योंकि वे आसानी से धोखे में आ जाते हैं और उनकी समझ जासूसी की गहराई तक नहीं पहुंचती.

ISI हैंडलरों के संपर्क में था बच्चा

पुलिस ने नाबालिग के मोबाइल से संदिग्ध डेटा बरामद किया है, जो यह स्पष्ट करता है कि बच्चे ने ISI को कई तरह की जानकारी भेजी. पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह किस तरह पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से संपर्क करता था और जानकारी भेजता था. पुलिस का मानना है कि यह सिर्फ एक बच्चा ही नहीं, बल्कि पंजाब के कई और बच्चे भी इसी नेटवर्क का हिस्सा हैं. डिजिटल युग में बच्चों के मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से खुफिया एजेंसियां उन्हें अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं. इसलिए बच्चों के व्यवहार और उनके संपर्कों पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

Pathankot, Punjab: A 15-year-old boy from Samba, Jammu, was arrested by Pathankot Police for spying for Pakistan's ISI, providing intelligence for a year. Investigations revealed other Punjab children are also involved. Police have alerted districts across Punjab to prevent…

पंजाब में फैला जासूसी का नेटवर्क

पुलिस ने बताया कि पंजाब के अलग-अलग जिलों में ऐसे कई बच्चे ISI के संपर्क में हैं. एसएसपी पठानकोट ने जानकारी दी कि पकड़ा गया बच्चा केवल एक हिस्सा है और बाकी बच्चों को पकड़ने के लिए पुलिस पहले से ही सतर्क है. बच्चों के इस नेटवर्क का खतरा सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके भविष्य और समाज के लिए भी गंभीर है. इसलिए पंजाब के थानों को अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस लगातार अपनी जांच बढ़ा रही है. समय रहते अगर ऐसे बच्चों को पकड़ा जाए, तो देश की सुरक्षा को बड़े खतरे से बचाया जा सकता है.

पुलिस की सख्त कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बच्चे से मिली जानकारी के आधार पर अन्य बच्चों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा और इस पूरे जासूसी नेटवर्क को तोड़ा जाएगा. पुलिस का कहना है कि बच्चों को धोखा देकर इस तरह के काम में शामिल करना गंभीर अपराध है और इसे रोकना सभी की जिम्मेदारी है. आम लोग भी अपने आसपास के बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध संपर्क की सूचना तुरंत पुलिस को दें. इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि आईएसआई जैसे विदेशी एजेंसियां बच्चों का इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए सतर्कता और सुरक्षा ही सबसे बड़ी जरूरत है.

