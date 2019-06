कोच्चि: केरल सरकार ने बुधवार को बताया कि निपाह विषाणु की चपेट में आने वाले कॉलेज छात्र की स्थिति स्थिर है वहीं निगरानी में रखे गए पांच अन्य की स्थिति में सुधार हो रहा है. इन सबका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. लोगों से कहा गया है कि घबराएं नहीं, लेकिन बुखार बढ़ने पर तुरंत डॉक्‍टर से सलाह लें. राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा ने बताया कि विभिन्न जिलों से कुल 311 लोगों को निगरानी में रखा गया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ”छात्र की स्थिति स्थिर बनी हुई है. यह बिगड़ी नहीं है. इससे एक दिन पहले ही पुष्टि हुई थी कि 23 वर्षीय छात्र निपाह विषाणु से संक्रमित है.

अस्पताल की तरफ से मंगलवार की रात जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि उसे 30 मई को भर्ती किया गया था और मरीज की हालत अब स्थिर है, धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और उसका बुखार कम हो रहा है. शैलजा ने कोच्चि में मीडियाकर्मियों से कहा कि कलमासेरी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती पांच लोगों के नमूने जांच के लिए बुधावार सुबह पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेज दिए गए हैं.

Kerala Health Minister K K Shailaja: Human Monoclonal Antibody (MAB) medicine is coming, it will reach by today evening. We can start the medicine if it’s necessary to save a life, we have permission from Central govt and ICMR. Right now, Ribavirin tablets are being given. #Nipah https://t.co/YTsv4ktxtE

— ANI (@ANI) June 5, 2019