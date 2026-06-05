Patna Coaching Firing Case Khan Sir Named In Fir Over Vandalism May Arrest
कोचिंग विवाद: खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में FIR, गिरफ्तारी के लिए बनी टीम
खान सर का असली नाम फैसल खान है.कदमकुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
यू-ट्यूब पर सबसे चर्चित टीचर खान सर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. कोचिंग विवाद मामले में हुई फायरिंग को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है.इसके बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, खान सर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी DIU को सौंपी गई है. कदमकुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.इस बीच खान सर के गार्ड्स का बयान भी सामने आया है. गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे. इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है.
खान सर को नहीं मिल सकती अग्रिम जमानत
खान सर का असली नाम फैसल खान है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या की कोशिश) के तहत केस दर्ज किया गया है. इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. इस धारा में अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है. इधर, लॉ-एंड-ऑर्डर को लेकर IG ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग चल रही है. पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आएं.
दरअसल, 2 जून की रात पटना स्थित खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था.इसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटना के दौरान खान सर के बॉडीगार्ड्स के फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था. पुलिस पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है. अब पुलिस के बयान पर दर्ज FIR में खान सर को नामजद आरोपी बनाया गया है.
कोचिंग विवाद की पूरी टाइमलाइन
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, 2 जून की रात 10:10 बजे पटना स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर 12 से 15 लोगों ने हमला किया. कोचिंग सेंटर पर पथराव हुआ और तोड़फोड़ की गई. इस दौरान गार्ड चुनचुन को गंभीर चोटें आईं.
सोशल मीडिया पर खान सर ने 10 राउंड फायरिंग होने का दावा किया. उन्होंने पास के ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पर फायरिंग का आरोप लगाया.
3 जून को पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया. इसमें खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग से इनकार किया गया. पुलिस ने कहा कि सिर्फ पथराव और तोड़फोड़ हुई थी.
इसी दिन घटना का एक CCTV फुटेज भी आया. इसके बाद खुद खान सर फायरिंग के दावों से पीछे हट गए. उन्होंने भी इस घटना को मारपीट और पथराव बताया था.
खान सर के बयान के आधार पर पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत प्रिंस गौरव और अभिषेक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. दोनों ने इसे खान सर की साजिश करार दिया.
4 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की ओर से एक वीडियो जारी किया गया. इसमें खान सर के गार्ड्स गोली चला रहे थे. ज्ञान बिंदु कोचिंग की तरफ से दावा किया गया कि पूरी घटना पहले से की गई प्लानिंग के तहत हुई. फायरिंग खान सर के कहने पर हुई.
वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस ने खान सर के कोचिंग की तलाशी ली. दोनों गार्ड भी अरेस्ट किए गए. पूछताछ में गार्ड्स ने गोली चलाने की बात भी कबूल की.
5 जून को खान सर ने फायरिंग वाले वीडियो पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि पुलिस लेट थी. इसलिए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग के लिए कहना पड़ा. इसके बाद कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ. अब गिरफ्तारी हो सकती है.