कोचिंग विवाद: खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में FIR, गिरफ्तारी के लिए बनी टीम

खान सर का असली नाम फैसल खान है.कदमकुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

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फैजल खान पेशेवर रूप से खान सर के नाम से जाने जाते हैं. वो फेमस यूट्यूबर भी हैं. (सोशल मीडिया)

यू-ट्यूब पर सबसे चर्चित टीचर खान सर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. कोचिंग विवाद मामले में हुई फायरिंग को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है.इसके बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, खान सर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी DIU को सौंपी गई है. कदमकुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पटना में खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.इस बीच खान सर के गार्ड्स का बयान भी सामने आया है. गार्ड्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने हमें कहा तुम गोली चलाओ, बाकी हम देख लेंगे. इसी आधार पर पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है.

खान सर को नहीं मिल सकती अग्रिम जमानत

खान सर का असली नाम फैसल खान है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या की कोशिश) के तहत केस दर्ज किया गया है. इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. इस धारा में अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकती है. इधर, लॉ-एंड-ऑर्डर को लेकर IG ऑफिस में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग चल रही है. पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में ना आएं.

क्या है पूरा मामला?



दरअसल, 2 जून की रात पटना स्थित खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था.इसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटना के दौरान खान सर के बॉडीगार्ड्स के फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था. पुलिस पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है. अब पुलिस के बयान पर दर्ज FIR में खान सर को नामजद आरोपी बनाया गया है.

कोचिंग विवाद की पूरी टाइमलाइन