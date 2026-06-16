KHAN SIR UPDATE: रौशन आनंद ने खान सर को ललकारा- 'मैं सनातनी हिंदू हूं.. ', न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सच्चाई सामने लाकर रहूंगा

KHAN SIR UPDATE: पटना के मशहूर टीचर्स ‘खान सर’ (फैसल खान) और रौशन आनंद सर के बीच तनातनी का मामला अभी भी चल रहा है. रौशन आनंद जेल से बाहर आए और अपने भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. प्रिंस यादव की मौत नेपाल में संदिग्ध हालात में हो गई थी. आनंद ने जेल से बाहर आकर ‘खान सर’ पर आरोप लगाया कि उन्होंने भाई प्रिंस यादव की “हत्या” की साजिश रची थी. इस महीने की शुरुआत में खान के कोचिंग सेंटर में हुई तोड़-फोड़ के मामले में आनंद को अब जमानत मिली है. प्रिंस की मौत पर बिहार पुलिस की ओर से कोई भी अधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है. इकोनॉमिक्स डॉट कॉम के मुतबिक प्रिंस की मौत पर खान सर ने कहा है कि प्रिंस यादव की मौत की खबर से मुझे दुख हुआ है. मैं उनके भाई रौशन आनंद के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, हालांकि वे मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं. आज तक की खबर के मुताबिक रौशन आनंद सर ने अंतिम संस्कार से पहले मिडिया के सामने खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि खान सर षडयंत्र रचते हैं, वह पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन मेरा न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगे. रौशन आनंद ने कहा कि वह सनातनी हिंदू हैं. चाहते हैं कि भाई की मौत की निष्पक्ष जांच हो. आनंद के भाई प्रिंस की मौत कैसे हुई, इस सवाल के जवाब में अभी तक कोई अधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है.
bbc.com के मुताबिक खान सर (फैसल खान) और रौशन आनंद सर (ज्ञान बिंदु GS अकादमी) के बीच पटना की कोचिंग इंडस्ट्री का पुराना और तीखा राइवलरी का मामला है, जो हाल में हिंसक घटनाओं, फायरिंग, गिरफ्तारी और हत्या के आरोपों तक पहुंच गया है.
रौशन आनंद पक्ष: उनके छात्र/समर्थक खान सर के सेंटर पर हमला करने वाले बताए गए. रौशन आनंद को 3 जून को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने दावा किया कि झगड़े की शुरुआत खान सर की तरफ से हुई.
खान सर पक्ष: उन्होंने रौशन आनंद पर हमला करवाने का आरोप लगाया. खान सर को भी केस में नामजद किया गया, लेकिन कोर्ट से राहत/स्टे मिला.
छात्र दोनों तरफ आमने-सामने आए, प्रोटेस्ट हुए.
नया ट्विस्ट (जून 2026): रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव (25 वर्ष) की नेपाल (बिराटनगर) के होटल में संदिग्ध मौत हो गई. शराब, आंख में चोट आदि की खबरें हैं. नेपाल अथॉरिटी जांच कर रही है.
jagran.com के मुताबिक, रौशन आनंद के आरोप (जेल से जमानत मिलने के बाद)रौशन आनंद ने जमानत पर रिहा होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- फैसल खान (खान सर) और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आर.एस. प्रसाद ने साजिश करके उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या कराई. खान सर ने उन्हें जेल भिजवाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए, पुलिस पर “बिकने” और राजनीतिक संरक्षण का आरोप. जेल में भी उनके खिलाफ साजिश (मारने की धमकी) हुई. खान सर का नार्को टेस्ट कराया जाए, CBI जांच और दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग.
जाति-राजनीति-सांप्रदायिक रंग: विवाद में कुछ लोग खान सर को मुस्लिम और रौशन को यादव/हिंदू के रूप में पेश कर रहे हैं, जो पहले इतना प्रमुख नहीं था.
-पटना पुलिस फायरिंग/तोड़फोड़ की जांच कर रही, नेपाल वाली मौत अलग.
-कोर्ट ने कहा दोनों “टीचर हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन करें, क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें