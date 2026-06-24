Petrol-Diesel Price today: पटना- लखनऊ, चंडीगढ़ सहित Delhi-NCR में पेट्रोल के प्राइस का आज क्या? देखें अपने नजदीकी शहर में डीजल के दाम

Petrol diesel price today 24 June 2026: 24 जून 2026 को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह से स्थिर हैं और महानगरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर से बिक रहा है.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 24, 2026, 9:17 AM IST
Petrol diesel price today
आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम आज क्या?

Petrol-Diesel price today: भारतीय तेल विपणन कंपनियों HPCL, BPCL, IOCL ने हर रोज की तरह आज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट रेट्स जारी किए हैं. देश के प्रमुख महानगरों और बड़े शहरों में बुधवार, 24 जून को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है. हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई है, लेकिन मई महीने में हुई ताबड़तोड़ बढ़ोतरी के बाद से घरेलू तेल की कीमतें अपने पुराने स्तर पर ही स्थिर बनी हुई हैं.

पेट्रोल-डीजल के दाम आज क्या?

देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं, आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है. कोलकाता में ग्राहकों को पेट्रोल के लिए 113.51 रुपये और डीजल के लिए 99.02 रुपये देनेपड़ेंगे, जबकि चेन्नई में पेट्रोल का भाव 107.77 रुपये और डीजल का भाव 99.55 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.

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शहर का नाम पेट्रोल का दाम (₹/लीटर) डीजल का दाम (₹/लीटर)
दिल्ली 102.12 95.20
कोलकाता 113.47 99.82
मुंबई 111.21 97.83
चेन्नई 107.76 99.55
बेंगलुरु 110.93 98.80
हैदराबाद 115.69 103.82
गुरुग्राम 102.97 95.64
नोएडा 102.08 95.56
चंडीगढ़ 101.54 89.47
जयपुर 113.35 98.39
भुवनेश्वर 108.97 100.68
लखनऊ 102.08 95.56
पटना 113.37 99.36

मई महीने में चार बड़े झटके

विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने बीते मई महीने में महज 11 दिनों के भीतर चार बार ईंधन के दाम बढ़ाए थे, जिससे कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई थी. इसकी शुरुआत 15 मई 2026 को हुई जब पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 3.29 रुपये महंगा हुआ, जिसके बाद 19 और 23 मई को क्रमशः पेट्रोल में 0.87 रुपये व डीजल में 0.91 रुपये की बढ़ोतरी की गई. अंत में 25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा होने के बाद से कीमतों में स्थिरता बनी हुई है.

घर बैठे केवल जानें रेट

यदि आप आज अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल कराने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले केवल एक एसएमएस भेजकर अपने शहर के ताजा रेट जान सकते हैं. इंडियन ऑयल (IOC) के ग्राहक अपने मोबाइल से RSP <City Code> लिखकर 9224992249 पर एसएमएस भेज सकते हैं. वहीं, बीपीसीएल (BPCL) के ग्राहक अपने शहर का कोड लिखकर 9223112222 पर मैसेज भेजकर कीमतों की लाइव और सटीक जानकारी ले सकते हैं.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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