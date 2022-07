पटना : बिहार पुलिस ने राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के संबंधों के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इन दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने ‘भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल आतंकवादी मॉड्यूल’ का भंडाफोड़ करने का दावा भी किया है.Also Read - पटना से 2 आतंकी गिरफ्तार, PFI और SDPI के लिए देते थे आतंकी ट्रेनिंग | Watch Video

फुलवारी शरीफ के अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि बुधवार देर रात झारखंड के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया, आरोपी पीएफआई से जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि जलालुद्दीन पहले प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से जुड़ा था. Also Read - जम्मू-कश्मीर की पुलिस आतंकवादियों की ‘सॉफ्ट टारगेट’, इस साल 11 पुलिसकर्मियों की मौत

पटना पुलिस ने इनके पास से पीएफआई और एडीपीआई के पोस्टर भी बरामद किए हैं. इसके साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है. Also Read - जम्मू कश्मीर: पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, एएसआई शहीद, हेड कॉन्स्टेबल और एसपीओ बुरी तरह से जख्मी

Bihar | Patna police recover PFI & SDPI posters along with other incriminating material from the house of two accused who had been nabbed yesterday, for allegedly indulging in anti-India activities pic.twitter.com/arszXBx6pb

— ANI (@ANI) July 14, 2022