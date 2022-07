Terror module, Phulwari Sharif terror module, Patna, Patna Police, bihar, jharkhand, UP, ATS, Terrorist: पटना पुलिस ने बिहार, झारखंड से जुड़े फुलवारी शरीफ ‘आतंकवादी मॉड्यूल’ की जांच के लिए एटीएस से कहा है.पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों ने न्यूज एजेंसी को बताया, हमने एटीएस से फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है.Also Read - UP Police Transfer: उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले, देखिए पूरी लिस्ट

चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित संबंध रखने और ‘भारत-विरोधी’ गतिविधियों में शामिल होने की योजना बनाने के लिए बिहार पुलिस द्वारा हाल ही में तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद सामने आए ‘आतंकवादी मॉड्यूल’ का भंडाफोड़ हुआ था. Also Read - ओम प्रकाश राजभर को मिली ‘वाई श्रेणी’ की सुरक्षा, अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच बढ़ी बीजेपी से नजदीकी!

We have requested ATS to take over the investigation in the Phulwari Sharif terror module case, SSP Patna MS Dhillon tells ANI.

(File photo) pic.twitter.com/6DiSYO2KQC

— ANI (@ANI) July 22, 2022