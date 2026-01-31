By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सेक्स रैकेट के खिलाफ पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो नाबालिग बच्चियों को छुड़ाया, 4 को किया अरेस्ट, मॉडस ऑपरेंडी को लेकर किया ये खुलासा
Nawada Sex Racket: बिहार के नवादा में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया है.
बिहार के नवादा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस की इस विशेष टीम ने शहर के संदिग्ध इलाकों में छापेमारी कर अनैतिक देह व्यापार के इस काले कारोबार को रोक दिया. पुलिस को पिछले काफी समय से इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद एक सुनियोजित जाल बिछाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.
नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू
इस छापेमारी की सबसे दुखद और चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके से कई नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इन लड़कियों को नौकरी या बेहतर भविष्य का लालच देकर यहां लाया गया था और फिर डरा-धमकाकर देह व्यापार के इस दलदल में धकेल दिया गया. पुलिस अब मानव तस्करी के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन बच्चियों को किन माध्यमों से यहां लाया गया था.
राजगीर से जुड़ा है गिरोह का नेटवर्क
पुलिस पूछताछ और जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि इस रैकेट के तार केवल नवादा तक सीमित नहीं हैं. इस गिरोह का एक मजबूत नेटवर्क पर्यटन स्थल राजगीर और उसके आसपास के जिलों में भी फैला हुआ है. बताया जा रहा है कि अपराधियों का यह समूह एक शहर से दूसरे शहर में लड़कियों की सप्लाई करता था. राजगीर जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्र से जुड़ाव होने के कारण पुलिस इसे एक बड़े संगठित अपराध के रूप में देख रही है.
होटलों और निजी मकानों में चल रहा था धंधा
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पाया कि यह रैकेट न केवल होटलों बल्कि कुछ रिहायशी इलाकों के निजी मकानों में भी संचालित हो रहा था ताकि किसी को शक न हो. पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामग्रियां और मोबाइल फोन जब्त किए हैं. इन फोनों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं ताकि इस धंधे में शामिल व्हाइट कॉलर ग्राहकों और संरक्षकों की पहचान की जा सके.
पुलिस की सख्त कार्रवाई
नवादा पुलिस ने इस मामले में मुख्य संचालिका (किंगपिन) समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है. जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस धंधे में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. रेस्क्यू की गई लड़कियों को मेडिकल जांच के बाद फिलहाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है, जहां उनकी काउंसलिंग की जाएगी.
