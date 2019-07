पटना: भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से दायर मानहानि के मामले में शनिवार को एक अदालत में पेशी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत मिल गयी. कुछ दिन पहले मुंबई की एक अदालत ने कहा था कि आरएसएस के खिलाफ आरोप के लिए कांग्रेस नेता पर मुकदमा चलेगा.

Rahul Gandhi after appearing in a defamation case filed against him by Bihar Deputy CM Sushil Modi: Whoever stands against RSS’ and Narendra Modi ji’s ideology is attacked, court cases are slapped. My fight is to save the Constitution, to stand for the poor & the farmers. #Patna pic.twitter.com/T4GJsSum3V

— ANI (@ANI) July 6, 2019