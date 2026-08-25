BPSC छात्रों का पटना में हंगामा, गांधी मैदान से राजभवन की तरफ बढ़ते हुए तोड़े बैरिकेड; 70वीं परीक्षा रद्द करने की मांग

पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ 15 छात्र संगठनों ने मार्च शुरू किया. गांधी मैदान से निकले छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की और बैरिकेडिंग तोड़ी. प्रदर्शनकारियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर की मांग उठाई.

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बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को छात्र संगठनों का प्रदर्शन तेज हो गया. प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 15 छात्र संगठनों ने गांधी मैदान से पैदल मार्च शुरू किया. बड़ी संख्या में छात्र तिरंगा, भगत सिंह की तस्वीरें और मांगों से जुड़े पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की भी बात सामने आई. छात्रों के मार्च को देखते हुए शहर के कई प्रमुख इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई.

क्या हैं छात्रों की मांगें?

छात्र संगठनों की प्रमुख मांग BPSC भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी है. प्रदर्शनकारी संविदा कर्मियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त वेटेज को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए. इसके अलावा छात्रों ने BPSSC अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी की संपत्ति की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई है.

प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने की चेतावनी दी. पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से शांत रहने और मार्च समाप्त करने की अपील की. DSP कामाख्या नारायण सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत सकारात्मक रही है और उम्मीद है कि छात्र अपना मार्च वापस ले लेंगे.

70वीं BPSC परीक्षा को लेकर क्या है विवाद?

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि 70वीं BPSC परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं. छात्र कथित पेपर लीक की जांच और परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं.

छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है और परीक्षा से जुड़े सवालों का स्पष्ट समाधान किया जाना चाहिए. इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं.

TRE 4.0 में भी बदलाव की मांग

प्रदर्शनकारियों की मांग सिर्फ 70वीं BPSC परीक्षा तक सीमित नहीं है. वे प्रस्तावित Teacher Recruitment Examination यानी TRE 4.0 की प्रक्रिया में भी बदलाव चाहते हैं.

छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा को सिंगल स्टेज करने और नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की बात शामिल है. उनका तर्क है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए अधिक सरल और निष्पक्ष हो सकती है.

गांधी मैदान से शुरू हुआ मार्च अब प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है. पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न करें, जबकि छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे.