रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस की संदिग्ध हालात में मौत, नेपाल के होटल में मिली डेड बॉडी

Roshan Anand Sir Brother Death: नेपाल में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. प्रिंस खान सर के कोचिंग पर हुए हमले के मामले में आरोपी था. एफआईआर होने के बाद प्रिंस नेपाल में रह रहा था. देर रात उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. उसके साथ 6-7 दोस्त भी थे.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिंस 2021 में भी एक केस में आरोपी था और वह भी खान सर की कोचिंग पर हमले से जुड़ा था.
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बता दें कि खान सर कोचिंग केस को लेकर ज्ञानबिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर और प्रिंस के भाई रोशन आनंद सर अभी जेल में हैं. वहीं, खान सर को इस केस में अग्रिम जमानत मिल गई है.
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प्रिंस की मौत के कारण का खुलासा नहीं पो पाया है. बताया जा रहा है कि प्रिंस की मौत होटल में रविवार (4 जनू) सुबह हुई है.पुलिस ने प्रिंस के साथ ठहरे होटल के सभई युवकों को हिरासत में लिया है. युवकों से पूछताछ की जा रही है. प्रिंस का शव भारत लाया जाएगा.
पटना में स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर, जिसका नाम ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, पर हमला हुआ था. इस मामले में एक केस में खान सर उर्फ फैजल खान भी आरोपी हैं. हालांकि, अदालत ने उन्हें 20 जून तक की अग्रिम जमानत दे दी है.
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