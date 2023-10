Telangana Election 2023: जनसेना पार्टी ने 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की

Telangana, Telangana Assembly Election 2023, Pawan Kalyan, Janasena Party: पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की जनसेना पार्टी (Janasena Party) ने आज सोमवार को तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव (Telangana Assembly Election 2023) के लिए 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 32 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है.

Pawan Kalyan’s JanaSena Party fields its candidates on 32 seats for the upcoming State Assembly Elections in Telangana. pic.twitter.com/cSL7InE9oH

— ANI (@ANI) October 2, 2023