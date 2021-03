नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने यहां रेस्तरां एवं बार पर छापा मारने के बाद 24 ‘हुक्के ’ जब्त किये. वह सोशल मीडिया पर ‘पावरी हो रही है’ (Pawri Ho Rahi Hai) मीम फेस्ट से जुड़ी और लिखा, ‘‘ये हम हैं… ये हुक्के हैं… और अब पावरी नहीं हो रही है.’’ इस मीम ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है. इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान की दननीर मोबिन (Dananeer Mobeen) ने यह मीम डाला था. उसमें वह भारी आवाज में बोल रही है और सड़क पर खड़ी कार में कुछ दोस्तों के साथ कार में पार्टी कर रही है. दनानीर ने सोशल मीडया पोस्ट में कहा था, ‘‘ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पावरी (पार्टी) हो रही है.’’ उसका यह मीम पाकिस्तान के बाहर भी फैल गया. और अब कई राज्यों की पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस ने भी इस पर मीम बनाया है. Also Read - Delhi: राष्‍ट्रीय राजधानी में चलती बस में महिला कॉन्‍स्‍टेबल से छेड़छाड़, विरोध करने पर आरोपी ने किया हमला

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम) प्रशांत गौतम ने ट्वीट किया, ''ये हम हैं… ये हुक्के हैं… और अब पावरी नहीं हो रही है.'' उन्होंने लिखा, '' पीएस- कुछ पावरी न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि अवैध भी हैं. (हमने) राजौरी गार्डन इलाके से 24 हुक्के जब्त किये.'' उन्होंने ट्विटर पर जब्त हुक्कों की तस्वरी भी साझा की.

Yehe Hum hain..

Yehe Hooke Hain..

Aur ab Pawri nahi ho rahi hai

PS- Some Pawris are not only injurious to health they are illegal too. Seized 24 Hooka from Rajouri Garden area. @CPDelhi @LtGovDelhi @DCPWestDelhi @DelhiPolice

— Addl DCP-I WEST DISTT (@i_addl) March 7, 2021