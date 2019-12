नई दिल्लीः बॉलीवुड एक्सट्रेस पायल रोहतगी को बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अपनी गिरफ्तारी के बारे में पायल ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी. पायल की यह गिरफ्तार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर टिप्पणी के संबंध में की गई है. बूंदी पुलिस ने भी पायल रोहतगी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. बूंदी एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि पायल के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66, 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.”

जानकारी के अनुसार, एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने हाल ही में देश के स्वतंत्रता सेनानी पं. मोतीलाल नेहरू पर टिप्पणी की थी. इसके बाद पायल के खिलाफ बूंदी के सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके साथ ही उनपर कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए थे.

I am arrested by @PoliceRajasthan for making a video on #MotilalNehru which I made from taking information from @google 😡 Freedom of Speech is a joke 🙏 @PMOIndia @HMOIndia

— PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) December 15, 2019