नई दिल्ली: नए केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख में स्थानीय सांसद जम्यांग नामग्याल की मौजूदगी में कई नेता भाजपा में शामिल हुए. महबूबा मुफ्ती की पीडीपी (जम्मू एवं कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) के नेता व जम्मू एवं कश्मीर विधान परिषद के अध्यक्ष हाजी अनायत अली भी भाजपा में शामिल होने वालों में से एक हैं. उन्होंने कहा, “दो सालों में आप बदलाव देखेंगे. कई लोग जो भाजपा का आज विरोध कर रहे हैं, वे पार्टी को ज्वाइन करेंगे. उनके पास हमारे साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.”

लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य कारगिल निवासी मोहम्मद अली चंदन और कारगिल नगरपालिका समिति के प्रमुख जहीर हुसैन बाबर भाजपा में शामिल हुए. पीडीपी के कारगिल के नेता काचो गुलजार हुसैन, असदुल्लाह मुंशी, इब्राहिम और ताशी त्सेरिंग ने भी भाजपा ज्वाइन की.

I extend my heartfelt gratitude to political leaders across different parties in Jammu and Kashmir who have decided to become a part of the new challenge of building a vision of #NewLadakh pic.twitter.com/zjeypVGyNv

