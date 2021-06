जम्मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) के सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों (all-party meeting on Jammu and Kashmir) को वार्ता के लिए आगामी 24 जून को होने वाली मीटिंग को लेकर केंद्र सरकार के निमंत्रण पर चर्चा करने के लिए पीडीपी (PDP) की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की आज रविवार को एक अहम बैठक हुई. इसमें पीडीपी की पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी सभी सदस्‍यों ने पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को अंतिम निर्णय लेने के अधिकृत कर दिया है. हालाकि पीडीपी प्रमुख ने अभी इस पर फैसला नहीं किया. वह दो दिन में पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन की होने वाली बैठक में शामिल होने के बाद ही शायद अपना रुख सार्वजनिक रुप से रखें. Also Read - दिल्ली में Sputnik V टीके की शुरुआत में होगी देरी, 25 जून से टीकाकरण शुरू कर सकता है अपोलो हॉस्पिटल

पीडीपी प्रवक्ता सैयद सुहैल बुखारी ने कहा, पीडीपी की राजनीतिक मामलों की समिति की आज (दिल्ली में सभी जम्मू-कश्मीर पार्टियों की सर्वदलीय बैठक से पहले) बैठक हुई. सभी सदस्यों ने तय किया है कि इस संबंध में अंतिम फैसला महबूबा मुफ्ती ही लेंगी, सभी सदस्यों ने उन्हें अधिकृत किया है.

पीडीपी प्रवक्ता सैयद सुहैल बुखारी ने आगे कहा, दो दिन में पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन की बैठक होगी. वहां भी इस मामले पर यह चर्चा होगी.

A meeting of PDP’s Political Affairs Committee was held today (ahead of all-party meet of all J&K parties, in Delhi). All members have decided that the final decision regarding this will be taken by Mehbooba Mufti, all members have authorised her: Syed Suhail Bukhari, PDP spox pic.twitter.com/JgouWaXlkW

— ANI (@ANI) June 20, 2021