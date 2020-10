श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर के लिए नए भूमि कानून के खिलाफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) द्वारा यहां गुरुवार को निकाले जाने वाले विरोध मार्च को प्रशासन ने नाकाम कर दिया. पार्टी मुख्यालय से विरोध मार्च आयोजित होना था, मगर इसी दौरान पार्टी कार्यालय के पास कई पीडीपी नेताओं और समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पुलिस बल को यहां एहतियात के तौर पर तैनात किया गया था. पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि श्रीनगर में पार्टी कार्यालय को प्रशासन ने सील कर दिया है और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. Also Read - जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकियों ने BJP के तीन युवा मोर्चा के नेताओं को गोलियों से भूना, लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन ने जिम्मेदारी ली

महबूबा ने ट्वीट किया, "जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा श्रीनगर में पीडीपी के ऑफिस को जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है. कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. जम्मू में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई, फिर यहां इसे क्यों विफल कर दिया गया? क्या यह 'सामान्यता' की आपकी परिभाषा है जिसे दुनिया में दिखाया जा रहा है?"

J&K: PDP workers protest in Srinagar against new land laws & ongoing NIA raids at 6 NGOs & trusts in Kashmir

Pictures of PDP workers being detained during a protest near Sports Complex in Srinagar pic.twitter.com/OXoV6W4yHa

Pictures of PDP workers being detained during a protest near Sports Complex in Srinagar pic.twitter.com/OXoV6W4yHa

