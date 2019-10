चंडीगढ़ः पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बुधवार को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के खिलाफ अभियान और शांति मार्च का आयोजन किया गया. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों से महात्मा गांधी द्वारा दिखाये गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया. अमरिंदर ने ट्वीट किया, ‘‘महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि. सत्य, अहिंसा और सभी के लिए करुणा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हम सबका मार्गदर्शन करती रहे. आइये सभी की आंखों से आंसू पोछने के उनके संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायें.’’

गुरूग्राम के बादशाहपुर में एक स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने वाले खट्टर ने कहा, हम सभी को महात्मा गांधी के पदचिह्नों पर चलने का एक संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने ने कहा, आइये हम एक ‘वाइब्रेंट’ भारत की ओर बढ़ने के लिए उनके कदमों पर चलने का संकल्प लें. खट्टर ने कहा कि महात्मा के सपनों को साकार करने के लिए हमें अपने आसपास और अपने देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना होगा. पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पंजाब प्रभारी आशा कुमारी के नेतृत्व में मार्च निकाला.

Humble tributes to #MahatmaGandhi on his #150thBirthAnniversary. May his commitment to truth, non-violence & compassion for all continue to guide us. Let us all come together & renew our commitment to #Gandhi ji’s pledge ‘to wipe every tear from every eye’.#GandhiAt150 pic.twitter.com/SnTJKbEOgp

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 2, 2019